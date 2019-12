per Mail teilen

Im Kampf gegen die Buschfeuer in Australien ist keine Entspannung in Sicht. Von der Feuerwehr hieß es, die rund 2.000 Einsatzkräfte hätten die leichten Regenschauer am ersten Weihnachtstag zwar als Erleichterung empfunden. Entscheidend geändert habe der Regen die Situation aber nicht. Es gebe vielmehr die Befürchtung, dass sich zwei massive Buschbrände westlich von Sydney zu einem noch größeren Feuer vereinigen könnten.