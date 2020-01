Australien: Drei Brände vereinen sich zu Megafeuer

In Australien sind drei Brände zu einem Riesen-Feuer zusammengewachsen. Der Brand an den Grenzen der beiden Bundesstaaten Victoria und New South Wales umfasst eine Fläche von 6.000 Quadratkilometern. Das entspricht etwa einem Drittel der Fläche von Rheinland-Pfalz. Von diesem Wochenende an sollen mildere Temperaturen und leichter Regen der Feuerwehr eine Atempause verschaffen. Die seit Beginn der großen Buschfeuer im Oktober verbrannte Fläche entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen.