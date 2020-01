Am Wochenende soll sich die Lage im australischen New South Wales erneut verschärfen. Daher sollen Touristen eine 250 Kilometer lange Zone an der Südküste des Bundesstaates verlassen.

Bis Samstag sollen die Urlauber die Sperrzone verlassen. Für das Wochenende erwarten Meteorologen die Rückkehr einer Hitzewelle und gleichzeitig starke Winde. Diese fatale Kombination dürfte die seit Monaten tobenden Brände erneut anfachen.

Dauer 1:05 min Ein Ende des Infernos ist nicht in Sicht Die australische Marine hat ein Kriegsschiff an den Strand von Mallacoota geschickt, um die dort festsitzenden Menschen in Sicherheit zu bringen, berichtet Südostasien-Korrespondent Holger Senzel.

Die Behörden befürchten sogar, dass die Brände am kommenden Wochenende noch verheerender sein könnten als an Sylvester, dem bisher schlimmsten Tag der aktuellen Buschbrand-Saison. An diesem Tag kamen mindestens acht Menschen durch die Flammen ums Leben.

"Es ist die größte Massenverlegung von Menschen aus der Region, die wir je erlebt habe." Andrew Constance, australischer Verkehrsminister

Militär unterstützt Rettungsaktionen

Schon in den vergangenen Tagen hatten die Behörden Urlauber aufgefordert, die betroffenen Regionen zu verlassen. Allerdings waren viele Gegenden von Feuern umschlossen, so dass eine Abreise schwierig ist. Mehrere Militärhubschrauber sind im Einsatz. Sie versorgen Eingeschlossene mit Lebensmitteln und Wasser und helfen bei der Evakuierung.

In vielen Orten sind Lebensmittel und Treibstoff knapp. Hauptverkehrsstraßen sind wegen Brandgefahr gesperrt. Autofahrer, die die Gegend verlassen wollen, müssen mit langen Staus rechnen.

Hilfe für am Strand Eingeschlossene

Am Strand von Mallacoota, wo 4.000 Menschen auf Bergung warten, ist ein Kriegsschiff mit Sanitätern und Wasser an Bord eingetroffen. Es kann jedoch nur etwa 1.000 Menschen aufnehmen. Die einzige Straße nach Mallacoota sei für mehrere Wochen gesperrt, so dass eine Rettung über Land derzeit nicht möglich sei, so ein Feuerwehrmann.

Dauer 0:41 min Die einen feiern - die anderen flüchten Australien hat schon Silvester gefeiert. Aber so richtige Feststimmung will nicht aufkommen angesichts der dramatischen Szenen, die sich in Teilen des Landes abspielen

Verheerende Bilanz

Seit Beginn der Buschbrände sind im ganzen Land 17 Menschen aufgrund der Feuer ums Leben gekommen. Mehr als 1.300 Häuser wurden verwüstet. Eine Fläche so groß wie Belgien brannte ab.