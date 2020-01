per Mail teilen

Tennisspieler Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne. Er hat in drei Sätzen gegen den Russen Andrej Rublew gewonnen. Angelique Kerber ist im Achtelfinale ausgeschieden. Sie hat in drei Sätzen gegen die Russin Anastassija Anastassija Pawljutschenkowa verloren.