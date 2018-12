Noch 100 Tage bis Großbritannien die EU verlässt - und ein ungeordneter Brexit wird immer wahrscheinlicher. Die EU hat jetzt ihren Notfallplan dafür vorgestellt.

Die Europäische Union bereitet sich mit 14 Notfallmaßnahmen auf einen No-Deal-Brexit vor. Bei dem so genannten harten Brexit würde Großbritannien über Nacht aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion kippen. Während das Parlament in London noch mit sich ringt, ob es dem fertig ausverhandelten aber ungeliebten Austrittsvertrag mit der EU Mitte Januar zustimmen soll, trifft man in Brüssel weitere Vorkehrungen für den Ernstfall.

Bei Reiseplanung den 29. März im Auge haben

Die EU-Kommission warnt vor einem rechtsfreien Raum: Verkehrsrechte, Betriebsgenehmigungen oder Flugsicherheitsbescheinigungen verlieren ihre Gültigkeit.

Trotzdem will die EU einen minimalen Flugverkehr garantieren. Reisepläne sollten aber erst mal nur bis zum 29. März gemacht werden. Für den Luftverkehr etwa schlägt Brüssel eine Art "Gentlemens Agreement" vor. Der Überflug von EU-Gebiet und Zwischenstopps zum Auftanken will man britischen Fluglinien noch bis Ende 2019 erlauben. Konkrete Städteverbindungen sollen dann nur dann aufrecht werden, wenn sie für die Basisversorgung zwischen Insel und Kontinent nötig sind.

Garantien und Sonderregeln für Finanzmärkte

Mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten sollen mit gegenseitigen Garantien und Sonderregelungen entschärft werden. Ob die Notfallpläne greifen, hängt am Ende vom Willen in London ab, mitzuziehen.

Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr soll zunächst, soweit es geht, weiterlaufen, um keine Finanzkrise auszulösen. Bedingung wäre allerdings auch hier, dass die Briten mitspielen.

Zölle und Staus

Die EU will beim harten Brexit sofort Zölle erheben und Lkws genau kontrollieren. Um die nötigen Zollpapiere müssten sich die Unternehmen rechtzeitig kümmern. Längere Schlangen und damit Wartezeiten an den künftigen Zollgrenzen werden sich laut Kommission wohl kaum vermeiden lassen. Hier geht der Appell an die Mitgliedsstaaten für entsprechend mehr Parkfläche für Lkw zu sorgen. Auch an den Häfen müsste mit langen Staus gerechnet werden.

Die Bundesregierung hat bereits beschlossen, für den Fall 900 zusätzliche Zöllner zu rekrutieren.

Briten in der EU und umgekehrt

Britische Bürger in der EU müssen sich dagegen keine Sorgen machen. Ihr Aufenthaltsstatus könnte unbürokratisch verlängert werden. EU-Bürger in Großbritannien müssen nicht nur um ihre Sozialversicherung und um ihren Krankenversicherungsschutz bangen. Unklar bleibt der grundlegende Aufenthaltsstatus. Die EU möchte gegenüber Briten großzügig sein und erwartet das umgekehrt auch von London.

Großbritannien scheidet am 29. März nach 45 Jahren aus der EU aus. Bis Ende 2020 gibt es eine Übergangsphase, in der dort noch EU-Recht gilt.