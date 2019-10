Außenminister Maas reist nach Ankara

Außenminister Heiko Maas (SPD) will heute in Ankara mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu über die Militäroffensive in Nordsyrien sprechen. Maas hat die Türkei dazu aufgerufen, die mit Russland vereinbarte Waffenruhe einzuhalten und die Bevölkerung in der Region zu schützen. Auch müsse sie beim Umgang mit Flüchtlingen internationales Recht einhalten. Çavuşoğlu warnte Maas davor, die Türkei belehren zu wollen. Maas kann in Ankara keine abgestimmte Haltung der Bundesregierung präsentieren. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte Anfang der Woche eine Sicherheitszone im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen. Maas und die SPD haben sich nicht hinter den Vorschlag gestellt.