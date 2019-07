per Mail teilen

Fußballfans haben am Donnerstagabend nach dem Viertelfinalsieg der algerischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Paris randaliert. Es kam zu Ausschreitungen und Plünderungen nahe den Champs-Elysées. Tausende Menschen hatten sich laut Polizei in der Innenstadt versammelt. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um sie auseinander zu treiben. Landesweit wurden 70 Menschen festgenommen. Innenminister Christophe Castaner verurteilte die Gewalt.