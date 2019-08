Champions-League-Auslosung: Dortmund trifft auf Barcelona

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat starke Gegner in der Champions League zugelost bekommen: Der BVB trifft in der Gruppe F auf auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Der FC Bayern München spielt in der Gruppe B gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. Der RB Leipzig trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Zenit St. Petersburg, Olympique Lyon und Benfica Lissabon. Für Bayer Leverkusen geht es gegen Juventus Turin, Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Die ersten Partien finden am 17. und 18. September statt. Das Finale steigt am 30. Mai 2020 in Istanbul.