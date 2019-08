per Mail teilen

An mehr als 90 Prozent der deutschen Bahnhöfe gibt es kein Servicepersonal. Das geht aus Unterlagen der Bundesregierung hervor. Die Bahn verweist auf Aushänge, Anzeigen, ihre Website und App.

Bahnhöfe ohne Bahnmitarbeiter, an die man sich mit Fragen wenden kann oder die Fahrgäste unterstützten können, sind den Angaben zufolge keine Seltenheit: An 5.213 von insgesamt 5.663 Bahnhöfen in Deutschland gibt es kein Servicepersonal der Bahn.

Dauer 0:47 min Über 90 Prozent der Bahnhöfe ohne Servicepersonal Katha Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet.

Linke kritisiert Personalsituation

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisiert diese Situation. Seine Fraktion hatte eine Anfrage zu diesem Thema an die Regierung gestellt. Es gehe nicht nur um fehlende Auskünfte, sondern auch um die Sicherheit: "Es muss der Grundsatz gelten: Ein Bahnhof, der angefahren wird, muss auch mit DB-Personal besetzt sein", so Bartsch.

Bahn sieht kein Problem

Eine Antwort der Bahn gibt es bereits: Service an Bahnhöfen sei ein wichtiger Faktor für das Unternehmen, heißt es. Die Zahl der Servicemitarbeiter liege seit Jahren konstant bei 3.000.

Die Mitarbeiter würden vor allem an großen Bahnhöfen eingesetzt, an wichtigen Umsteigepunkten, oder gezielt bei Großereignissen. Für Sicherheit sorgten außerdem rund 5.000 Bundespolizisten und etwa 4.000 Sicherheitskräfte der Bahn. Außerdem könnten sich Kunden unter anderem über die Website und die App informieren.