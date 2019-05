Was hat für die Staatsangehörigkeit einen höheren Symbolwert als ein Pass? Angesichts des Ausgangs der Europawahl, hat Alexander Drechsel eine Idee und möchte seinen Pass eintauschen.

Blau anstatt rot: Diese Farbe hätte ich gerne auf meinem Pass – und zwar als klares politisches Bekenntnis. Doch bevor die AfD jetzt aufhorcht, weil sie blau als ihre Parteifarbe auserkoren hat… nein, diese Partei der EU-Skeptiker bekommt mit mir kein neues Mitglied. Ganz im Gegenteil! Aber eins nach dem anderen…

In der EU wurden nationale Grenzen mit den Jahren unwichtiger. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die deutlich gestiegene Beteiligung an der Europawahl zeigt aus meiner Sicht das große Interesse an Europa. Zugleich sehe ich in dem Wahlausgang ein Auseinanderdriften politischer Lager. Wie in anderen Wahlen zuvor positionieren sich auf der einen Seite Menschen, die häufig das Neue scheuen, die Zeit sogar zurückdrehen wollen und auf Nationalismus setzen. Auf der anderen Seite sind Menschen, die tiefgreifende Veränderung fordern und Grenzen aufheben wollen – oftmals in einem Tempo, das viele überfordert. Die politische Mitte aus Christ- und Sozialdemokraten wird von diesen beiden gegensätzlichen Entwicklungen offensichtlich zerrissen. Und trotzdem: In diesem Meinungswettstreit muss man sich positionieren, um Mehrheiten zu schaffen und eine Pattsituation zu vermeiden.

Die EU wurde mit der Stärkung der Rechte vom EU-Parlament demokratischer. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein EU-Pass auf freiwilliger Basis

Ich würde mich gerne positionieren – mindestens symbolisch. Ich wünsche mir für alle EU-Bürger einen europäischen Pass auf freiwilliger Basis! Ich würde meinen roten Reisepass mit Bundesadler gegen einen blauen mit den zwölf goldenen EU-Sternen eintauschen. Es wäre für mich ein klares Bekenntnis zu einem vereinten Europa, das fortwährend verbessert wird.