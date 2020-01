per Mail teilen

Ein Teil der im Irak stationierten Bundeswehrsoldaten soll in die Nachbarländer Jordanien und Kuwait verlegt werden. Das gaben Außen- und Verteidigungsministerium bekannt. Das irakische Parlament hatte zuvor den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert.

Das Kontingent solle vorübergehend ausgedünnt werden, heißt es offiziell einem Brief von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) an die Bundestagsabgeordneten.

Dauer 1:13 min Maas: Ende des Anti-IS-Einsatzes wird Sicherheit Europas gefährden Außenminister Heiko Maas befürchtet nach einem möglichen Abzug der Anti-IS-Koalition aus dem Irak, dass die Terror-Miliz wieder erstarken könnte. Das würde die Sicherheit Europas gefährden, sagte er in den ARD-Tagesthemen.

Betroffen sind die 27 Soldaten, die im Militärcamp in Tadschi nördlich von Bagdad stationiert sind. Außerdem sollen drei in der Hauptstadt Bagdad eingesetzte Soldaten abgezogen werden. Sie sollen "in Kürze" nach Jordanien und Kuweit verlegt werden, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte.

Soldaten im Kurdengebiet sollen vorerst bleiben

Derzeit sind rund 120 Bundeswehrsoldaten im Irak stationiert. 90 von ihnen in Erbil, im Kurdengebiet im Nordirak, das als relativ sicher gilt. Die Bundeswehr bildet im Irak Sicherheitskräfte aus.

Dauer 1:02 min Bundeswehr verlegt Truppen aus dem Irak Die deutschen Soldatinnen und Soldaten sollen nicht vollständig und endgültig aus dem Irak abgezogen werden, sondern in Nachbarländer verlegt werden.

Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA in Bagdad hatte das irakische Parlament den Abzug aller ausländischen Truppen im Land gefordert. Die Resolution ist nicht bindend - entscheiden muss darüber die irakische Regierung.

Im SWR Tagesgespräch erklärte der Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne), dass Nato und EU alles daran setzen sollten, eine Eskalation der Iran-Krise zu verhindern:

Dauer 5:39 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 Reinhard Bütikofer (MdEP, Bündnis90/Die Grünen):"Es gibt nur eine einzige Priorität, und das ist Deeskalation" Der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer hält es für die wichtigste Aufgabe von Nato und EU, eine weitere Eskalation der Iran-Krise zu verhindern. Insofern sei es richtig, insbesondere den Iran zur Zurückhaltung aufzurufen, sagte Bütikofer im SWR Tagesgespräch. Wegen der aktuellen Krise hat die Bundesregierung zudem entschieden, einen Teil der im Irak stationierten Bundeswehrsoldaten nach Jordanien und Kuweit zu verlegen. Audio herunterladen (4,9 MB | MP3)

Merkel reist nach Russland

Die Bundesregierung hat direkt nach der Entscheidung Gespräche mit der irakischen Regierung aufgenommen. Die Krise im Nahen Osten wird auch Thema sein, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft.