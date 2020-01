Kein Flugzeug und kein Zug verlässt Wuhan. In der chinesischen Stadt ist das neue Virus erstmals aufgetreten. Die Koblenzerin Sarah Heintze lebt seit sieben Jahren dort und schildert SWR Aktuell ihre Eindrücke.

Die Bedrohung scheint größer, als gedacht: Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben sich die chinesischen Behörden Massenveranstaltungen zum chinesischen Neujahrsfest an diesem Samstag abgesagt. Außerdem wurden mehrere Städte abgeriegelt, darunter auch Wuhan.

In der Elf-Millionen-Metropole ist das neue Virus, das eine schwere Lungenentzündung auslöst, erstmals aufgetreten. Sarah Heintze lebt seit sieben Jahren in Wuhan. Sie wurde in Koblenz geboren und arbeitet in ihrer neuen Heimat als Lehrerin.

Dauer 3:11 min Die Koblenzerin Sarah Heintze schildert ihre Eindrücke aus Wuhan Die Koblenzerin Sarah Heintze schildert ihre Eindrücke aus Wuhan

Abriegelung aus den Nachrichten erfahren

Heintze selbst würde gerne weiter in China bleiben und dort unterrichten. Nach dem Ausbruch des Corona-Erregers ist sie sich nicht mehr so sicher, sagte sie im SWR: "Nach dieser Erfahrung reise ich vielleicht doch früher nach Deutschland zurück, als ursprünglich geplant." Und sie fügt hinzu: "Momentan ist das hier wie im Gefängnis."

Von der Abriegelung der Stadt hat Heintze aus den Nachrichten erfahren. Zunächst habe sie die Entscheidung nicht verstanden. Inzwischen habe sie aber erfahren, dass nicht alle Infizierten Fieber bekommen. Damit sei es unmöglich, Kranke durch Temperaturmessung an Flughäfen und Bahnhöfen zu erkennen. Deshalb sei der Schritt für sie nachvollziehbar, um die Ausbreitung einzudämmen.

Die Stadt ist wie ausgestorben

Das Leben in der Riesenstadt ist praktisch zum Erliegen gekommen: Die Straßen sind ausgestorben, kaum Fahrzeuge unterwegs, die Geschäfte geschlossen, Cafes und Restaurants leer, schildert Heintze die Situation. Die Menschen reagierten verunsichert: "Schon am Mittwoch, als die U-Bahnen noch fuhren, war es schon leerer als gewöhnlich. Und wenn dann jemand gehustet hat, sind alle sofort auf Abstand gegangen."

Sie selbst will es sich zu Hause gemütlich machen, zusammen mit einer Freundin, die sie gerade besucht. Ich habe ihr schon gesagt: "Du musst jetzt etwas länger bleiben", sagt Sarah Heintze und ist entschlossen, das Beste aus ihrer Lage zu machen.