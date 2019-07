Augsburger Wassersystem und Erzgebirge werden Weltkulturerbe

Deutschland hat zwei neue Unesco-Weltkulturerbestätten. Das Wassersystem in Augsburg wurde in die Liste aufgenommen. Ebenso das Bergbaugebiet im Erzgebirge, das in Sachsen und im angrenzenden Böhmen in Tschechien liegt. Das hat das Unesco-Komitee auf seiner Sitzung in Aserbaidschan entschieden. Der Donau-Limes in Deutschland, Österreich, der Slowakei und Ungarn hingegen kommt vorerst nicht in die Liste schützenwerten Erbes. Die Entscheidung über den Antrag der vier Länder wurde vertagt, weil Ungarn kurzfristig Änderungswünsche hatte.