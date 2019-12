An Heiligabend feiert Papst Franziskus die alljährliche Christmette im Petersdom in Rom. In der Papstbasilika und auf dem Petersplatz dürfte es eng werden, denn viele Gläubige wollen den Gottesdienst aus nächster Nähe verfolgen.

Um 21:30 Uhr beginnt im Petersdom mit der Christmette der Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Gemeinsam mit Tausenden Gläubigen, Ordensschwestern, Priestern, Bischöfen und Kardinälen feiert Papst Franziskus die Geburt Christi. Der Gottesdienst wird aus Rom in die ganze Welt übertragen. Dauer 2:30 min Papst appelliert an die Kinder: "Lasst Mama ausruhen!" Rom-Korrespondentin Sarah Zerback berichtet über die Weihnachtsvorbereitungen im Vatikan und die Botschaft von Papst Franziskus. Franziskus selbst dürfte auch dieses Jahr privat in aller Bescheidenheit feiern. In der Adventszeit hatte er die Menschen immer wieder dazu aufgerufen, zwischen Plätzchenbacken, Geschenke kaufen und den vielen Weihnachtsfeiern nicht die Besinnlichkeit zu vergessen. Urbi et Orbi Am 1. Weihnachtsfeiertag um 12:00 Uhr wird er dann von der Mittelloggia von St. Peter die traditionelle Weihnachtsbotschaft verlesen und den Segen Urbi et Orbi spenden - der Stadt und dem Erdkreis. Seine Ansprache dürfte er auch in diesem Jahr dazu nutzen, um auf Konflikte und Notlagen in der Welt einzugehen. Es ist das siebte Weihnachtsfest des 83-Jährigen als Oberhaupt der katholischen Kirche. Was der Segen Urbi et Orbi bedeutet: Nach katholischer Lehre ist mit dem Segen Urbi et Orbi ein Ablass aller Sündenstrafen verbunden. Das setzt allerdings voraus, dass die Gläubigen die Schuld schon gebeichtet, dafür gebetet, die Kommunion empfangen oder Buße getan haben und die Schuld somit getilgt ist. Den Segen können alle empfangen, die ihn sehen oder hören - auch am Fernseher oder über das Radio. Der Segen wird an Ostern und am 1. Weihnachtstag sowie an besonderen Anlässen gespendet. Urbi et Orbi heißt aus dem Lateinischen übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis". Der Begriff wurde in der Antike geprägt. Rom galt als Inbegriff der Stadt (urbs) und zugleich als Mittelpunkt des Erdkreises (orbis).