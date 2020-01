Wer steckt hinter der Bewegung "Fridays for Altersarmut"?

In Anlehnung an den Jugendprotest gegen den Klimawandel hat sich im Oktober eine Gruppe mit dem Namen „Fridays gegen Altersarmut“ gegründe. Mittlerweile hat sie über 300.000 Mitglieder und geht an diesem Freitag erstmals bundesweit auf die Straßen. Von dem Aufwind wollen auch Rechtspopulisten profitieren. Inwiefern sie die Bewegung auch steuern, bleibt unklar.