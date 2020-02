Wir haben ein paar Infos zu den drei bisher bekannten Kandidaten zusammengetragen - von harten Fakten bis zu einigen Fun-Facts.

Friedrich Merz

dpa Bildfunk picture alliance/Christian Charisius/dpa

Alter: 64

In der CDU seit: 1972

Größter Flop: 1969/70 in der Schule sitzengeblieben

Wichtige Ämter bisher: 4 ½ (Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied des Bundestages, Unions-Fraktionschef, NRW-Beauftragter für transatlantische Beziehungen und Folgen des Brexits, Vize des CDU-Wirtschaftsrates)

Richtung: konservativ, pro-Europa, für strengere Migrationspolitik

Vorteil: könnte für die CDU Stimmen im konservativen Lager sammeln

Nachteil: dürfte für die CDU Stimmen in der Mitte verlieren

Könnte am ehesten mit: FDP

Abgrenzung zu Merkel: ****

Spitznamen: "Bierdeckel-Fritz", weil er gefordert hat, eine Steuererklärung müsse auf einen Bierdeckel passen

Hobbies: spielt Klarinette, Funkamateur

Armin Laschet





dpa Bildfunk picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa

Alter: 59

In der CDU seit: 1979

Größter Flop: verliert 2015 als Lehrbeauftragter Klausuren und vergibt die Noten einfach nach seiner Erinnerung. Benotete damit auch Studenten, die gar nicht mitgeschrieben hatten

Wichtige Ämter bisher: 6 (Ministerpräsident NRW, Familienminister NRW, Mitglied des Bundestages, Mitglied des Europäischen Parlaments, Landtagsmitglied NRW, Ratsherr Aachen)

Richtung: mittig-konservativ

Vorteil: könnte für die CDU Stimmen im christlich-konservativen Lager sammeln

Nachteil: könnte für ein "weiter so" stehen

Könnte am ehesten mit: allen, außer Linke und AfD

Abgrenzung zu Merkel: **

Spitznamen: in konservativen CDU-Kreisen "Türken-Armin" wegen seiner Politik als Familienminister in NRW

Hobbies: Fußball, Lesen

Norbert Röttgen

dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Alter: 54

In der CDU seit: 1982

Größter Flop: erklärt 2015 in einer Fernsehsendung, dass leider die Wähler über den Ministerpräsidenten entscheiden und nicht die CDU-Mitglieder

Wichtige Ämter bisher: 2 (Bundesumweltminister, Mitglied des Bundestages)

Richtung: christlich, ökologisch

Vorteil: würde für einen neuen inhaltlichen Aufbruch stehen

Nachteil: hat nur wenig Rückhalt in der Partei

Könnte am ehesten mit: Grüne

Abgrenzung zu Merkel: ***

Spitznamen: "Muttis Klügster", "Ich-AG"

Hobbies: keine bekannt

Spahn: "Es kann nur einen Parteichef geben"

Jens Spahn hat bekannt gegeben, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten und stattdessen Armin Laschet bei dessen Kandidatur als Parteivorsitzenden zu unterstützen, Spahn will dessen Vize werden.

Dauer 1:34 min Armin Laschet kandidiert um CDU-Vorsitz Jens Spahn will Vize werden

Merz: "Ich stehe für Aufbruch"

Ex-Unions-Fraktionschef Merz erklärte mit Verweis auf seinen Konkurrenten Laschet: "Wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung". Er selbst stehe für Letzteres - und wolle im Falle seiner Wahl eine Frau als CDU-Generalsekretärin vorschlagen.