Keine Maut mehr auf fünf Autobahnabschnitten in Österreich

In Österreich muss man auf fünf Autobahnabschnitten in Grenznähe zu Deutschland demnächst keine Maut mehr bezahlen. Der Bundesrat hat die Entscheidung des Nationalrats bestätigt. Ziel dieser Ausnahmen ist es, den Verkehr auf österreichischen Landesstraßen zu begrenzen, auf die viele Autofahrer aus Deutschland ausweichen um sich eine kostenpflichtige Vignette für Österreich zu sparen, vor allem Pendler und Touristen. Die Ausnahmen betreffen jeweils wenige Kilometer bei Kufstein, Salzburg sowie bei Ballungsgebieten in Vorarlberg und Linz.