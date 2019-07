Durch die Verstrickung des Autobauers Audi in den Abgasskandal gerät nun auch das Kraftfahrt-Bundesamt stärker in die Kritik.

Der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer sagte im SWR, das Kraftfahrt-Bundesamt ebenso wie Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) hielten offenbar ihre schützenden Hände über die Automobilhersteller. Wenn es stimme, dass Informationen von Kontrollen tatsächlich erst an Audi und dann an die Staatsanwaltschaft gegangen seien, grenze dies an Strafvereitelung.

Institutionelles Versagen der Behörde

Wörtlich sagte Krischer: "Das ist ein solches institutionelles Versagen - auch vier Jahre nachdem das Ganze bekanntgeworden ist - wo man ja eigentlich erwarten würde, jetzt wird konsequent gehandelt". Zudem sei es absolut merkwürdig, dass Audi in dem Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamts nur zur Beseitigung einer einzelnen Abschalteinrichtung aufgefordert wurde, obwohl doch von insgesamt vier illegalen Einrichtungen die Rede sei.

Bessere Kontrollen und ein Bundestags-U-Ausschuss

Krischer fordert deshalb vor allem Konsequenzen hinsichtlich der Kontrollen. Diese sollten künftig wie in den USA von einer unabhängigen Behörde durchgeführt werden. Das Verhalten des Kraftfahrt-Bundesamts, ebenso wie das von Verkehrsminister Scheuer, hält Krischer zudem zur Aufarbeitung in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss für würdig. "Das eigentliche Ding ist ja, wir haben es hier mit Vorgängen zu tun die 2017/2018 stattgefunden haben, also als Herr Scheuer schon Minister war", so Krischer.