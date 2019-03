per Mail teilen

Wegen schlechter Witterungs- und Pistenbedingungen ist auch der für Sonntag vorgesehene zweite Super-G der Skirennläuferinnen beim alpinen Weltcup im russischen Sotschi abgesagt worden. Das Rennen sollte um 8.30 Uhr beginnen. Bereits der erste Super-G am Samstag war wegen starker Schneefälle ersatzlos gestrichen worden. Durch die Absage am Samstag stand bereits fest, dass die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hat.