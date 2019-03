per Mail teilen

Auch in den USA dürfen keine Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max 8 und 9 mehr starten. Das gelte ab sofort, teilte US-Präsident Trump mit. Zahlreiche andere Länder - darunter auch Deutschland - hatten bereits ähnliche Flugverbote für diese Modelle herausgegeben. Grund dafür war, dass zwei solcher Flugzeuge innerhalb des letzten halben Jahres abgestürzt waren - zuletzt am Sonntag in Äthiopien.