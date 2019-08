per Mail teilen

Nach Facebook und Twitter geht auch YouTube gegen Inhalte mit Falschinformationen über die Demokratiebewegung in Hongkong vor. Der Videodienst teilte mit, er habe ein Netzwerk aus 210 Kanälen von seiner Plattform entfernt. In einem Blogeintrag beschuldigte die Tochterfirma von Google indirekt China, hinter den Kanälen zu stecken. In den von den Plattformen gelöschten Beiträgen werden die Demonstranten unter anderem als gewalttätig dargestellt.