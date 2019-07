Auch Söder kann sich Preis für CO2 vorstellen

Auch CSU-Chef Markus Söder ist unter bestimmten Bedingungen offen für einen CO2-Preis. Dafür müsste im Gegenzug die KfZ-Steuer sinken und die Pendlerpauschale deutlich steigen, sagte der bayerische Ministerpräsident. Eine CO2-Steuer - wie von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeschlagen - lehnt Söder ab. Er finde den Handel mit Genehmigungen für den CO2-Ausstoß besser. Am Wochenende hatte auch FDP-Chef Christian Lindner gesagt, er sei offen für einen solchen Preis. Dessen Höhe müsse aber der Markt regeln. In rund zwei Monaten will das Klimakabinett der Bundesregierung entscheiden, ob es einen Preis auf CO2 geben soll. Bis zum Jahr 2050 will Deutschland weitgehend klimaneutral sein.