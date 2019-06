Auch Großbritannien macht Iran für Angriff auf Tanker verantwortlich

per Mail teilen

Auch Großbritannien macht dem Iran wegen der zwei Tankerangriffe im Golf vom Oman Vorwürfe. Genau wie die USA gehen die Briten davon aus, dass der Iran die mutmaßlichen Attacken geplant und ausgeführt hat. Außenminister Jeremy Hunt erklärte in London, ihrer Meinung nach seien iranische Revolutionsgarden daran beteiligt gewesen. Kein anderer Staat oder nicht-staatlicher Akteur käme dafür vernünftigerweise in Betracht. Beweise legte Hunt aber nicht vor. Der Iran hat die Vorwürfe als gegenstandslos zurückgewiesen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert eine unabhängige Untersuchung. Es müsse herausgefunden werden, wer für die Explosionen an Bord der beiden Schiffe verantwortlich sei. Es sei Aufgabe des Sicherheitsrats, solche Ermittlungen einzuleiten.