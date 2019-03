per Mail teilen

Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern hat nach dem Terroranschlag in Christchurch angekündigt, die Waffengesetze zu verschärfen. Der mutmaßliche Täter ist des Mordes angeklagt worden.

Der Beschuldigte, ein 28 Jahre alter Australier, stellte keinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution und bleibt weiter in Gewahrsam. Am 5. April soll er wieder vor Gericht erscheinen.

Außer dem Hauptbeschuldigten sind noch zwei weitere Verdächtige in Haft. Ihre Rolle bei dem Anschlag wurde nicht erläutert. Einem 18-Jährigen wurde Aufwiegelung zur Last gelegt. Ein dritter Festgenommener wurde freigelassen.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

Beschuldigte wollte weitere Menschen töten

Laut Premierministeriin Ardern hatte der mutmaßliche Attentäter einen Waffenschein und im Dezember 2017 damit begonnen, die fünf Waffen zu kaufen, die er für die Anschläge in Christchurch benutzte.

Der 28-Jährige habe vorgehabt, noch weitere Menschen zu töten, teilte die Premierministerin weiter mit. Er sei aber von der Polizei gestoppt worden, nachdem er die zweite Moschee verlassen hatte.

Auch Kinder unter den Toten

Bei den Angriffen in den beiden Moscheen kamen insgesamt 49 Menschen ums Leben - Berichten zufolge auch Kinder. 39 Menschen liegen noch in Krankenhäusern, elf von ihnen sind in Intensivbehandlung.

Die Premierministerin erklärte, der Beschuldigte sei bisher nicht im Visier der Ermittler gewesen, obwohl er sich im Internet extremistisch geäußert habe. Es werde nun geprüft, ob er den Behörden früher hätte auffallen müssen.

In einer Schule in Christchurch traf Ardern Überlebende der Anschläge und Angehörige von Opfern. Auch viele Neuseeländer bekundeten ihr Mitgefühl, sie legten Blumen und Trauerbotschaften nahe der Al-Noor-Moschee nieder.