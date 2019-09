In Saudi-Arabien brennen nach einem Drohnen-Anschlag Ölförderanlagen. Seit 28 Jahren ist der Ölpreis nicht mehr so stark gestiegen. Wie sich das auf unsere Spritpreise auswirkt.

Durch die Angriffe auf eine Raffinerie und ein Ölfeld in Saudi-Arabien wurde die Produktion des drittwichtigsten Ölförderlandes halbiert. Nach den Drohnenangriffen ist der Preis für Rohöl in Europa sprunghaft gestiegen. Ein Barrel der Nordseemarke Brent verteuerte sich am Montagmorgen um mehr als zehn Prozent auf rund 67 Dollar – das ist der höchste Stand seit Mitte Juli.

Zu Handelsbeginn hatte der Ölpreis zunächst noch deutlich stärker angezogen: Um bis zu 20 Prozent war der Preis für ein Barrel der Nordseeöls Brent geklettert. Im Handelsverlauf ging er wieder ein wenig zurück.

Kurze Panik oder langfristiger Anstieg des Ölpreises

Der Ölpreis hängt vor allem davon ab, wie sich die Lage vor Ort weiter entwickelt: Wenn die Rebellen im Jemen weiter solche Angriffe fliegen und dieser regionale Konflikt eskaliert, könnten die Preise weiter steigen. Das hat zwei Gründe: Die Fördermenge würde dauerhaft verknappt, und die Rohstoffhändler könnten zusätzlich Öl kaufen, weil sie auf steigende Preise spekulieren. Beides könnte Öl verteuern.

Allerdings haben die ölfördernden Länder der OPEC ein Wort mitzureden: Sie könnten die Fördermenge außerhalb von Saudi-Arabien hochfahren, denn sie haben derzeit auch kaum Interesse an steigenden Ölpreisen. Das würde die Weltwirtschaft weiter abwürgen, und es könnte dem Iran in die Karten spielen.

Wie sich die Spritpreise an den Tankstellen entwickeln

Am Montagmorgen sind die Spritpreise erstaunlicherweise nicht gestiegen. Im Vergleich zum Sonntag haben sich Diesel und Super E10 nur um wenige Cent pro Liter verteuert. Normalerweise reagieren die Mineralölkonzerne bereits bei der ersten Eilmeldung über Krisen in den Förderländern gerne mit steigenden Preisen an den Tankstellen. Jetzt muss man erstmal beobachten, was noch passiert. Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher vermutet, da bereits am Wochenende die Preise an den Tankstellen gestiegen sind, haben die Unternehmen die Erhöhung möglicherweise schon vorweggenommen.

Dem Mineralölwirtschaftsverband MWV zufolge, könnten sich die Auswirkungen auf deutsche Autofahrer in Grenzen halten. Ein Verbandssprecher sagte, aus Saudi-Arabien komme kaum Öl nach Deutschland. Ein Engpass für Deutschland bestehe nicht. Die Preise für Öl könnten sich zwar kurzfristig erhöhen, ob der Anstieg dauerhaft bei Tankkunden ankommt, sei allerdings nicht ausgemacht.

Ölkrise? Noch besteht kein Grund zur Panik. dpa Bildfunk Picture Alliance

Strategische Ölfördermenge ausschütten: Stabilisation für den Weltmarkt

Es war kein schlechter Schachzug des US-Präsidenten Donald Trump, die Ausschüttung eigener Ölvorräte anzukündigen. So etwas ins Spiel zu bringen, reicht manchmal, um die Märkte zu beruhigen. Sollte es tatsächlich so kommen, könnte das etwas bewirken. Die Reserven der USA sind groß: Das 64-fache der Tagesfördermenge aller OPEC-Staaten zusammen halten die USA zurück.

Das Gute in der aktuellen Situation ist, OPEC und USA würden an einem Strang ziehen. Früher haben die USA ihre Reserven eingesetzt, um den Preis gegen den Willen der Ölförderländer zu drücken. Das war langfristig eher wenig erfolgreich. In der heutigen Situation könnten die Reserven etwas bringen – sollten sie überhaupt eingesetzt werden. Sollten keine weiteren Drohnenangriffe folgen, wird das wahrscheinlich gar nicht passieren. Also: Panik ist aktuell fehl am Platz.