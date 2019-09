per Mail teilen

Bilder von Athleten im Rollstuhl prägen die Leichtathletik-WM im Wüstenstaat Katar. Nach dem ersten Wochenende fällt die Zwischenbilanz verheerend aus, zieht Martin Roschitz Bilanz.

Brutale Hitze und leere Ränge: Während den deutschen Leichtathleten zum Beginn der heftig kritisierten Wüsten-WM nur eine Nebenrolle bleibt, erfüllen sich in Doha viele Befürchtungen: Selbst nachts laufen oder gehen die Athleten bei Temperaturen von 30 Grad und niederschmetternder Luftfeuchtigkeit - und kippen reihenweise um.

"Ja, es ist grenzwertig, hier eine WM zu machen - definitiv". Geher Jonathan Hilbert

Kollabierte Läufer, keine Zuschauer

Geher Jonathan Hilbert erging es auch nicht viel besser als den Marathon-Läuferinnen an der Straßen-Promenade von Doha, die wegen der extremen Hitze und Schwüle mit Atemnot und Herzrasen zu kämpfen hatten. Die Bilder von kollabierten und in Rollstühlen abtransportierten Athleten gingen um die Welt.

Von Stimmung an der Strecke keine Spur. Aber auch drinnen, im großen Kühlschrank, dem vollklimatisierten Khalifa-Stadion, ist nicht alles cool.

Ein Kommentator beschrieb das so: "Was wir hier sehen, das ist wirklich sehr traurig. Ein paar tausend, mehr Zuschauer sind das nicht. So etwas hat es bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften noch nicht gegeben." Auch der 100-Meter-Lauf der Männer war eine bizarre Show vor halbleeren Rängen.

IAAF: Erfahrungen für Tokio nutzen

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF lässt die internationale Kritik bisher an sich abprallen. Das ist ein guter Ort für die Leichtathletik, sagt Präsident Sebastian Coe - als wenn es die Bilder der kollabierten Sportler gar nicht gegeben hätte. "Wir haben gerade im Hitzemanagement enorme Anstrengungen unternommen. Die Erfahrungen, die wir gerade machen, werden uns aber nächstes Jahr in Tokio mehr zugute kommen als hier in Katar."

Durch diese Scheich-egal-Haltung des Weltverbandes sieht sich Kugelstoßerin Christina Schwanitz in ihrer kritischen Haltung bestätigt. Sie führt die Entscheidung, die WM in Katar auszutragen, auf finanzielle Gründe zurück und kritisiert: "Der kleine Sportler muss es dann halt ausbaden."

Auf jeden Fall sind einige von ihnen vom Leichtathletik-Weltverband vorsätzlich um ihren Saison-Höhepunkt betrogen worden.