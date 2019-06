Asylbewerberzahlen im letzten Jahr leicht gesunken

In Deutschland haben im siebten Jahr in Folge so viele Menschen Asyl gesucht wie in keinem anderen europäischen Land. Nach Angaben der EU-Asylbehörde waren es letztes Jahr rund 184.000 Menschen. Das sind allerdings 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt haben in der EU, Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein letztes Jahr rund 664.000 Menschen Asyl beantragt. 2015 waren es noch fast 1,4 Millionen. In den ersten Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Anträge leicht gestiegen. Die Behörde spricht aber nicht von einer Trendwende, sondern von normalen Schwankungen.