Nach rund sechs Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind drei Besatzungsmitglieder wieder auf die Erde zurückgekehrt. Die russische Sojus Kapsel ist am Morgen sicher in der Steppe Kasachstans gelandet. Der Astronaut aus Kanada, eine Kollegin aus den USA und ein Raumfahrer aus Russland wurden sofort medizinisch versorgt. Der nächste Start zur ISS ist am 20. Juli geplant - dem 50. Jahrestag der ersten Mondlandung.