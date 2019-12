per Mail teilen

Astronauten auf der ISS feiern 15 mal Silvester

Gleich 15 Mal kann die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS Silvester feiern: So oft überschreiten die sechs Astronauten die Datumsgrenze. Tatsächlich feiern sie aber nur an drei Orten: über Houston, dem Baikalsee und dem Pazifik. Laut offiziellen Angaben gibt es dazu Oliven, Datteln, gedörrte Preiselbeeren und Schokolade. Auch aufs Feuerwerk müssen die Astronauten nicht verzichten: Die großen sind selbst von der ISS aus - in 400 Kilometern Entfernung zur Erde - zu sehen.