Aktivistinnen und Aktivisten haben für heute zum weltweiten Klimastreik aufgerufen - in Deutschland sind laut der Klimabewegung "Fridays for Future" über 500 Demonstrationen für wirksamen Klimaschutz vorgesehen - darunter viele im Südwesten.

Während in Berlin das Klimakabinett der Bundesregierung vorstellen wird, wie sie die Klimaziele bis 2030 erreichen wollen, dürfte es in vielen Städten voll in den Straßen werden.

Bundesweit sind Hunderte Demonstrationen mit mehreren Zehntausend Teilnehmern angemeldet, die gegen die aktuelle Klimapolitik protestieren werden. Der Aktionstag ist international. Millionen Menschen werden in mehr als 150 Ländern auf die Straßen gehen.

Im Liveblog können Sie die Entwicklungen bei den weltweiten Streiks sowie zu den Ergebnissen des Klimakabinetts verfolgen:

+++ Verhandlungen in Berlin - Proteste in der Welt +++

Leonie Bremer, Pressesprecherin der "Fridays for Future"-Bewegung, sagt, die Klimaziele der Bundesregierung stimmten nicht mit denen überein, die im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart worden waren. Das kritisierte sie im SWR-Tagesgespräch.

Streiks in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind Demonstrationen in rund 70 Städten angekündigt. Allein in Freiburg will das dortige Klimaaktionsbündnis mehr als 20.000 Menschen auf die Straße bringen - zu Demonstrationen wird aber beispielsweise auch in Mannheim, Karlsruhe, Ulm, Tübingen und Stuttgart aufgerufen. In der Landeshauptstadt wollen Aktivisten von "Kesselbambule" am Nachmittag auf mehreren Straßen den Autoverkehr blockieren.

Streiks in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz soll es Demos in rund 30 Städten geben, darunter Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Kaiserslautern. In Mainz ist ein Sternmarsch zum Gutenbergplatz geplant.

Gewerkschaften und Verbände unterstützen

Der Aufruf von "Fridays for Future" richtet sich nicht nur an Schüler und Studenten, sondern ganz gezielt auch an alle Erwachsenen. Bundesweit kommt Unterstützung von Umwelt- und Entwicklungsverbänden, Kirchen und Gewerkschaften.

In den Sozialen Netzwerken sowie auf ihrer Website hat die Organisation aufgelistet, wo wann gestreikt wird.