Die Vereinten Nationen haben einen alarmierenden Bericht veröffentlicht. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, viele könnten in den kommenden Jahrzehnten verschwinden. Die UNO dringt auf einen weltweiten Lebenswandel.

Die Geschwindigkeit, in der Tiere und Pflanzen in den kommenden Jahrzehnten aussterben werden, ist besorgniserregend. Von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit könnten schon in den nächsten Jahrzehnten fast eine Million für immer verschwinden. Das steht in dem globalen IPBES-Bericht - dem ersten seiner Art.

Geld stinkt nicht - sterbende Ökosysteme im Zweifel schon, kommentiert SWR-Umweltredakteur Axel Weiß zur Nachricht vom gravierenden Artensterben.

Dauer 03:25 min SWR-Umweltredakteur Axel Weiß kommentiert den Bericht der IPBES. SWR-Umweltredakteur Axel Weiß kommentiert den Bericht der IPBES.

Mehr als 40 Prozent der Amphibienarten, fast 33 Prozent von Korallen, aus denen Riffe entstehen, sowie mehr als ein Drittel aller marinen Säugetierarten sind demnach bedroht. Schon Kinder, die in zehn oder zwanzig Jahren geboren werden, könnten Tierarten, die wir kennen, nicht mehr erleben.

"Wir nehmen uns unsere eigene Lebensgrundlage"

Es ist die Menschheit, die die Natur in rasendem Tempo von der Erde verschwinden lässt. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls ein Bericht des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) der Vereinten Nationen (UNO). Die Weltgemeinschaft müsse sich darum dringend abwenden von wirtschaftlichem Wachstum als zentralem Ziel. Nachhaltigere Systeme müssten Normalität werden.

"Wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität." Robert Watson, Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrates

Es ist der erste Bericht dieser Art. Er dokumentiert ganzheitlich, welche Auswirkungen der Mensch und das Handeln der Menschheit auf die Erde haben. Trotz der Bemühungen einiger Länder oder auch interstaatlicher Organisationen, sei die Talfahrt nicht aufzuhalten, heißt es.

Der Lebensraum von Orang-Utans ist stark bedroht. Fabrizio Frigeni/Unsplash.com

Artensterben bedingt auch politische Stabilität

Als Antwort auf die wachsende Population hätten landwirtschaftliche Expansion, Fischfang, Bioenergiesysteme und die Nutzung von Ressourcen seit 1970 stetig zugenommen. Die wenigsten Systeme seien bisher nachhaltig. Wo indigene Völker lebten, heißt es in dem Bericht, verschwinde noch intakte Natur weniger schnell.

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES ist ein zwischenstaatliches Gremium und hat die Aufgabe, im Bereich biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen wissenschaftlich zu beraten. Aktuell sind 132 Staaten - inklusive Deutschland - Mitglied des Rates.

Die Autoren der Studie betonen, das Tier- und Pflanzensterben sei kein reines Umweltthema, sondern habe gravierende Folgen für Nahrungsmittelversorgung, Flucht, politische Stabilität, die Wirtschaft und viele weitere Bereiche. Gravierende Folgen für die Menschen auf der ganzen Welt seien mittlerweile wahrscheinlich.

Eine grüne Meeresschildkröte unter Wasser - sie steht unter internationalem Schutz, doch in vielen Gebieten wird sie immer noch als Delikatesse gejagt. Cédric Frixon/Unsplash.com

IPBES: Wirtschaftswachstum darf nicht mehr an erster Stelle stehen

Noch sei es aber nicht zu spät für Gegenmaßnahmen. Es bedürfe allerdings eines grundlegenden Wandels in der Politik: weg vom Wirtschaftswachstum hin zu Nachhaltigkeit und Natur- und Umweltschutz - an erster Stelle.

Für den Bericht werteten 145 Expertinnen und Experten drei Jahre lang Tausende Quellen aus. Sie und der Weltartenschutzrat hoffen, dass aus diesem Bericht noch bis 2020 ein gemeinsames, politisch bindendes Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt erwächst. Dann findet in China die Weltartenschutzkonferenz statt.