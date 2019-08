Wilde Elefanten aus Afrika sollen in Zukunft nicht mehr an Zoos oder Freizeitparks verkauft werden dürfen. Darauf haben sich die Teilnehmer der UNO-Artenschutzkonferenz in Genf geeinigt. Tier- und Umweltschützer sprachen von einem historischen Sieg. Das Verbot muss aber noch ins Washingtoner Artenschutzabkommen aufgenommen werden, bevor es in Kraft treten kann. In vielen Teilen Afrikas gilt bereits ein Handelsverbot für die vom Aussterben bedrohten Tiere - im Süden des Landes aber noch nicht.