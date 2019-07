per Mail teilen

Streit um eine Herde ausgewilderter Wisente, die in Nordrhein-Westfalen mit großem Appetit Rinde von den Buchen frisst. Nun muss der BGH entscheiden.

In dem seit Jahren schwelenden Streit treffen heute Artenschützer und Waldbesitzer vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe aufeinander.

Die Frage ist, ob Waldbesitzer nach dem Naturschutzgesetz eine Wisent-Herde dulden müssen oder das für sie unzumutbar ist, weil die Schäden an den Bäumen zu groß sind.

Mit bis zu drei Metern Länge und bis zu 900 Kilo Gewicht sind Wisente die größten Landsäuger Europas. In Deutschland waren sie lange ausgerottet. Das von Bund und Land geförderte Projekt sollte die Wildrinder wieder heimisch machen.

Wird Wisenten ihr Appetit auf Buchenrinde zum Verhängnis?

Es geht um ein Artenschutzprojekt bei Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen, das helfen soll, die in Deutschland lange Zeit ausgestorbenen Wisente in einem Waldgebiet wieder anzusiedeln.

Vor rund zehn Jahren wurden die ersten acht der imposanten Wildtiere im Rothaargebirge ausgesetzt. Die fühlten sich dort so wohl, dass es schnell Nachwuchs gab. Die Wildrinder breiteten sich in benachbarten Wäldern des Sauerlandes aus - sehr zum Ärger der Waldbauern - denn die Tiere kauen Rinde von Bäumen ab.

Jahrelanger Klageweg durch die Instanzen

Dass die Schäden durch einen Fonds ausgeglichen werden, reicht den Landwirten nicht. Seit Jahren klagen sie sich durch die Instanzen, um die Wisente von ihren Wäldern fern zu halten.

Entspannung sollte eigentlich ein im März ausgehandelter Kompromiss bringen. Er sieht vor, dass die Wisente übergangsweise für einige Jahre auf einem umzäunten Gebiet im Staatswald leben. In dieser Zeit sollte in Ruhe geprüft werden, wie es dann weitergehen kann.

Darauf wollen sich die klagenden Waldbauern aber nicht verlassen. Sie kritisieren, dass bisher nichts passiert sei. "Die Schäden werden immer größer", sagte Dieter Schulz, Anwalt eines der Kläger. Nun soll also der BGH eine Entscheidung treffen.