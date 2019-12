Armutsbericht: Quote leicht gesunken

Die Armut in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen - verteilt sich inzwischen aber anders als früher. Das geht aus einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Die Armutsquote lag 2018 demnach bei 15,5 Prozent - 0,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. Am wenigsten Armut gibt es in Bayern und Baden-Württemberg; die meisten armen Menschen leben in Bremen, in Nordrhein-Westfalen - vor allem im Ruhrgebiet - und in den ostdeutschen Ländern. Die Zahl der Rentner unter der Armutsgrenze ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen.