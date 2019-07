Architekten müssen wohl mit sich verhandeln lassen

per Mail teilen

Wer bauen will, kann durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ab sofort mehr über die Architektenkosten verhandeln. Die Richter in Luxemburg haben die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure gekippt. Diese sieht Mindest- und Höchstpreise vor. Das dürfe nach EU-Recht nur unter bestimmten Bedingungen vorgeschrieben werden. Die deutsche Honorarordnung ist nach Ansicht des Gerichts aber unlogisch. Hintergrund ist, dass in Deutschland außer Architekten und Ingenieuren auch andere Berufsgruppen Gebäude planen können.