Arbeitsminister Heil plant Lieferkettengesetz

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mit einem Gesetz Unternehmen verpflichten, soziale Standards in ihren internationalen Lieferketten einzuhalten. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es gehe um das Nein zu Kinderarbeit, Dumping-Löhnen und Ausbeutung. Auch der Arbeitsschutz müsse gewährleistet sein. Internationale Unternehmen, die ihre Produkte in Deutschland verkaufen, sollten gesetzlich dazu verpflichtet werden. Er habe mit einer Befragung untersucht, wie weit sich Unternehmen bereits um sozial und ökologisch nachhaltige Lieferketten bemühen. Die Ergebnisse seien ernüchternd gewesen, so Heil. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart zu handeln, wenn bis 2020 nicht mindestens die Hälfte der großen Unternehmen freiwillig auf die Einhaltung von Menschenrechten achtet.