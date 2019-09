Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in diesem Monat weiter zurückgegangen. Konkret sind 2.234.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 85.000 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Punkte auf 4,9 Prozent. Das hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. In Baden-Württemberg ging die Quote auf 3,2 Prozent zurück, in Rheinland-Pfalz auf 4,2 Prozent. Der Chef der Bundesagentur DetlefbScheele erklärte, alles in allem zeige sich der Jobmarkt weiter robust.