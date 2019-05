Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai leicht gestiegen: Laut Bundesagentur für Arbeit waren rund 2,24 Millionen Menschen ohne Job und damit etwa 7.000 mehr als im April. Das entspricht einer Quote von 4,9 Prozent.

In Rheinland-Pfalz ging die Arbeitslosigkeit im Mai leicht zurück, knapp 96.000 Menschen waren arbeitslos, die Quote blieb bei 4,3 Prozent. In Baden-Württemberg hatten etwas mehr als 191.000 Menschen keinen Job - 1,4 Prozent mehr als noch im April. In beiden Bundesländern nannten die Regionaldirektionen der Bundesagentur den Arbeitsmarkt "stabil".