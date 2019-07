Arbeitslosenzahlen im Juni leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni leicht auf rund 2,2 Millionen gesunken. Die Quote lag damit unverändert bei 4,9 Prozent. In Baden-Württemberg ist die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen - und zwar um 0,6 Prozent. Lange sei es mit der Beschäftigung steil aufwärts gegangen, jetzt spricht die Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart von einem gebremsten Wachstum. In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit dagegen im Juni leicht gestiegen. Arbeitslos gemeldet waren 96.200 Frauen und Männer, das sind 0,3 Prozent mehr als im Mai.