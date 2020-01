per Mail teilen

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat eine Bildungsoffensive in Deutschland gefordert. Es gehe angesichts des digitalen Wandels vor allem um Aus- und Weiterbildung, sagte er in Berlin. Dies seien Schlüsselfragen. Deutschland müsse bei der Bildung wieder danach streben, weltweit vorne zu sein. Es reiche nicht, gehobener Durchschnitt zu sein. Kramer forderte die Bundesländer auf, in der Bildungspolitik besser zusammenzuarbeiten. Der Bund könne dabei eine moderierende Rolle einnehmen.