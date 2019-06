Apple will offenbar deutsche Intel-Tochter übernehmen

per Mail teilen

Der US-Technologiekonzern Apple will offenbar die deutsche Intel-Tochter übernehmen. Das berichtet der Branchendienst "The Information".

Das deutsche Intel-Team entwickelt die Chips, die das Surfen mit extrem hohen Bandbreiten ermöglicht. Die meisten der bisher 1.700 Mitarbeiter der deutschen Intel-Tochter befinden sich unter anderem an den Standorten München, Duisburg und Dresden.