Am Tag nach seinem Amtsantritt macht Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson klar: Mit ihm wird die EU nichts zu lachen haben.

Manche fühlten sich ein wenig an Donald Trump erinnert: Boris Johnson hat in seiner ersten Regierungserklärung den Briten ein großartiges Großbritannien versprochen.

"Wir wollen den Brexit am 31. Oktober liefern und unser großartiges Land wieder vereinen, mit Energie erfüllen und zum besten Ort der Erde zu machen."

"Für das Land inakzeptabel"

Bald darauf geht Johnson auf Konfrontation zur EU: "Ich würde es bevorzugen, wenn wir die EU mit einem Abkommen verließen - ich würde es stark bevorzugen", sagte er.

Eine Neuverhandlung des Austrittsvertrags sei "selbst zu diesem späten Zeitpunkt" noch möglich, und er werde "mit Hochdruck daran arbeiten", ein neues Abkommen zu erreichen. Das von Vorgängerin Theresa May verhandelte Abkommen sei jedoch "für das Abgeordnetenhaus und das Land inakzeptabel".

Endgültigtes Aus für den Backstop?

Im Falle eines ungeregelten Brexits will er die Austrittsrechnung von 39 Milliarden Pfund (knapp 44 Milliarden Euro) nicht begleichen. Stattdessen soll das Geld dann in die Vorbereitungen eines vertragslosen Austritts fließen.

Vor allem den "Backstop" lehnt Johnson ab - die Regelung, dass die Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland offen bleiben muss, bis ein Übereinkommen zur beiderseitigen Zufriedenheit gefunden ist.

Er sagt: "Kein Land, dass auf seine Unabhängigkeit Wert legt und seinen Respekt vor sich selbst, kann sich auf ein Abkommen einlassen, das genau das wegwischt. Deshalb führt der Weg zu einem neuen Abkommen nur über die Beseitigung des Backstop."

Schotten sprechen wieder über Unabhängigkeitsreferendum

Bekannt ist gleichzeitig, dass die EU eine Neuverhandlung des Austrittsabkommens mit Großbritannien kategorisch ablehnt. EU-Sprecherin Mina Andreeva erinnerte am Donnerstag, die Haltung der EU sei unverändert.

Unverändert ist auch die Haltung anderer Gruppen in Großbritannien: Die nordirische Partei DUP, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung seiner Konservativen Partei im Unterhaus angewiesen ist, erklärte, sie beharre auf einen Brexit mit einem Abkommen mit der EU. Aus Schottland kamen zudem erneut Rufe nach einem Unabhängigkeitsreferendum.

Am Donnerstag war auch Johnsons Kabinett erstmals zusammengekommen. In einem radikalen Schnitt hatte er am Vorabend mehr als die Hälfte der Ministerämter neu besetzt. Schlüsselposten vergab er an Brexit-Hardliner wie den früheren Brexit-Minister Dominic Raab, der Jeremy Hunt im Amt des Außenministers nachfolgt.