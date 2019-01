per Mail teilen

Sabine Hackländer kritisiert die FDP für ihr Vorgehen in Sachen Werbeverbot für Abtreibungen. Es gehe den Liberalen nicht um die Sache, sondern um die Sprengung der Bundesregierung.

Die FDP hat für Donnerstag eine Abstimmung über den Paragrafen 219a in den Bundestag eingebracht. Der Paragraf untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Abtreibungen aus finanziellen Vorteilen heraus.

Ärzte dürfen laut §219a im Strafgesetzbuch nicht darauf hinweisen, dass sie Abtreibungen vornehmen NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa

Das Vorgehen der Liberalen ist allerdings nicht echtem Interesse an der Sache geschuldet, sondern rein parteitaktischer Natur. Denn sie verlangt eine Abstimmung, bei der es ganz offensichtlich darum geht, die SPD-Abgeordneten in Schwierigkeiten zu bringen: Die sollten nach ihrem Gewissen abstimmen, was bei den Sozialdemokraten wohl mehrheitlich auf ein Ja zur Abschaffung des Werbeverbots nach Paragraf 219a hinauslaufen würde.

Blöd nur, dass sich dies kaum mit der Attitüde des konservativen Koalitionspartners vereinen lässt, die nächste Regierungskrise ließe grüßen.

Lieber auf einen Kompromiss setzen

Deshalb ist es vernünftig, in der Sache auf einen Kompromiss zu setzen, wie dies Schwarz-Rot derzeit versucht. Immerhin geht es hier nicht um das Abtreibungsrecht an sich, sondern nur um die Information darüber! Dafür braucht es keine Abschaffung des Paragrafen 219a – jedenfalls nicht, wenn es um die Sache geht.

Also Schluss mit den parteipolitischen Spielchen in Sachen Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Dass sich die FDP hier warmläuft, um dem politischen Gegner eins auf die Mütze zu geben, ist völlig unangebracht, um nicht zu sagen: schäbig.