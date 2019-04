per Mail teilen

Seit gut einem halben Jahr können Familien das Baukindergeld beantragen. Rund 83.000 Anträge sind bereits beim Bundesinnenministerium eingegangen. Vor allem Familien mit mittlerem Einkommen nutzen die Förderung.

Es sind vor allem Haushalte mit einem jährlichen Bruttoeinkommen bis 30.000 Euro, die bislang das sogenannte Baukindergeld bewilligt bekommen haben. 37 Prozent fallen in diese Kategorie.

Weitere 20 Prozent gaben ein Bruttoeinkommen bis 40.000 Euro an. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Rund 14 Prozent der Familien, deren Antrag bewilligt wurde, geben ein Jahresbruttoeinkommen von 70.000 Euro und mehr an.

Antragsteller wollen bestehende Wohnungen kaufen

Die meisten, die Baukindergeld beantragen, nämlich 84 Prozent, wollen mit dem staatlichen Zuschuss den Kauf einer bestehenden Wohnung finanzieren. Die wenigsten investieren in einen Neubau.

Viele Anträge aus Baden-Württemberg

Aufgelistet nach Bundesländern kamen die meisten Anträge bislang aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, wobei letztere die meisten Anträge für Neubauten stellten.

Aufgelistet nach Städten stellen die Berliner die meisten Anträge auf Baukindergeld, gefolgt von Hamburg und Bremen. Die hinteren Plätze zehn bis zwölf belegen München, Wuppertal und Nürnberg.

Kritik: Baukindergeld schafft keinen Wohnraum

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Christian Kühn kritisiert, das Baukindergeld habe nichts mit der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu tun, sondern sei eine reine Eigentumsförderung. Bauminister Horst Seehofer (CSU) lege in der Wohnungspolitik einen völlig falschen Schwerpunkt, so Kühn. So sei etwa die angekündigte Wohngeld-Anhebung immer noch nicht umgesetzt.