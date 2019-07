per Mail teilen

In Potsdam ist es zu einem antisemitischen Angriff auf einen 25-Jährigen gekommen. Die Polizei ermittelt gegen einen 19 Jahre alten Syrer wegen Volksverhetzung. Er soll den Mann, der eine Kippa mit Davidstern trug, beleidigt und angespuckt haben. Der angegriffene Student erklärte, er trage die Kippa täglich. Ein Begleiter des Syrers soll nach ersten Erkenntnissen nicht an der Tat beteiligt gewesen sein. Er werde als Zeuge in dem Strafverfahren geführt, sagte ein Polizeisprecher.