Antike Handelsschiffe vor griechischen Inseln entdeckt

Taucher und Archäologen haben vor der griechischen Insel Levitha in der Ägäis mehrere Wracks von Handelsschiffen aus der Antike gefunden. Die Wracks stammen nach Angaben des griechischen Kulturministeriums aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Die untergegangenen Schiffe hatten demnach vor allem Amphoren und Keramik-Gegenstände an Bord. Außerdem lägen auf dem Meeresboden unzählige weitere Gegenstände von unschätzbarem Wert. Die Insel Levitha bildete in der Antike eine Art Meeresstraße, die die Inselgruppen der Kykladen und der Dodekanes verbindet.