Antibiotika-Resistenzen sind weltweit auf dem Vormarsch - jetzt haben Wissenschaftler der Technical University of Denmark für eine neue Studie 74 Städte in 60 Ländern untersucht. Probleme haben sie dabei vor allem in Entwicklungsländern festgestellt.

Was ist bei der Studie herausgekommen?

Die erste wichtige Erkenntnis: Auch gesunde Menschen scheiden antibiotikaresistente Bakterien aus. Dieses Ergebnis verbindet alle Orte weltweit. Interessant ist dann aber weiter, dass sich die Welt in punkto Antibiotika-Resistenz in zwei Lager entlang der Entwicklungs- und der Industrieländer aufspaltet: In West-Europa, Nordamerika Neuseeland und Australien finden sich im Abwasser viel geringere Mengen von resistenten Keimen als in den Abwässern in Afrika, Südamerika und Asien.

Woran kann das liegen?

Auf diesen Kontinenten finden sich viele Länder, in denen Antibiotika in der Medizin unkritisch und in großen Mengen verbraucht werden, teilweise gehen die Menschen in die Apotheke und kaufen sich Antibiotika selbst. Außerhalb der medizinischen Verwendung werden in diesen Ländern Antibiotika bei vielen Tieren eingesetzt, zur Vorbeugung von Krankheiten, auch in der Aquakultur.

Fehlen dann noch Toiletten und eine funktionierende Kanalisation, dann breiten sich die resistenten Keime rasant aus. In Indien sind sogar Antibiotika-Fabriken im Verdacht, durch mangelnde Abwasserreinigung mit zur Entstehung multi-resistenter Bakterien beizutragen.

Auch aus Krankenhäusern gelangen multiresistente Keime über das Abwasser vermehrt in die Umwelt:

Multiresistente Keime gelangen laut einer neuen Studie aus den Krankenhäusern übers Abwasser vermehrt in die Umwelt.

Was schlagen die Forscher vor, damit diese Entwicklung gestoppt werden kann?

Sie sagen: Diese Resistenzen werden sich leider immer weiter ausbreiten, vor allem in den Ländern Tansania, Vietnam und Nigeria. Und sie sagen auch: Wenn wir den Kampf gegen resistente Keime gewinnen wollen, dann müssen wir vor allem die Hygiene und die Abwasserbehandlung in den betroffenen Ländern deutlich verbessern. Denn sonst gibt es für die Menschen in Asien, in Afrika und Südamerika bald keine wirkungsvollen Antibiotika mehr.

Das Karlsruher Institut für Technologie untersucht unter anderem am Ulmer Klärwerk, wie diese antibiotika-resistente Keime aus dem Abwasser entfernt werden können: