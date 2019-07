Islamistische Gefährder: Anti-Terror-Razzien Köln

per Mail teilen

Nach den Anti-Terror-Razzien in Köln und Düren hat die Polizei Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach konzentrieren sich die Ermittler auf zwei junge Männer. Die sogenannten islamistischen Gefährder, die von den Behörden in Nordrhein-Westfalen schon länger beobachtet werden. Ein Beamter der Polizei Köln sagte auf einer Pressekonferenz, der Verdächtige hätte auffällige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Bereitschaft zu Anschlägen gezeigt.Die Polizei habe handeln müssen. Insgesamt wurden bei den Wohnungsdurchsuchungen sechs

Verdächtigte in Gewahrsam genommen.