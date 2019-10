Anteil an Ökostrom steigt weiter an

per Mail teilen

Der Anteil der erneuerbaren Energien wird laut Experten weltweit weiter steigen. Die Internationale Energieagentur geht in ihrem aktuellen Jahresbericht davon aus, dass der Anteil an Ökostrom in den kommenden fünf Jahren von 26 auf 30 Prozent wachsen wird. Nach Einschätzung der Agentur werden vor allem Solaranlagen auf Privathäusern, Supermärkten und Fabrikhallen immer gefragter. Auch weiter fallende Preise für Solaranlagen würden künftig für enorme Kapazitäten sorgen. Der Boom erfasse alle Kontinente, erklärte die Energieagentur. Treiber seien aber China, die EU, die USA und Indien.