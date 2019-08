Geht es nach den acht Indikatoren im Teilhabeatlas Deutschland, können Menschen in den reichen Großstädten und deren Speckgürteln am besten am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Doch auch das Gefühl spielt bei der Bewertung eine Rolle.

Dort, wo die Kommunen finanzielle Spielräume haben und die Menschen gut verdienen, können sie am gesellschaftlichen Leben auch besonders gut teilhaben. Dauer 0:53 min Baden-Württemberg bietet gute Lebensbedingungen Beim Teilhabeatlas Deutschland schneiden bei den kreisfreien Städten in Baden-Württemberg unter anderem Stuttgart, Ulm und Heilbronn am besten ab. Und fast alle Landkreise wurden in die Kategorie erfolgreiche ländliche Regionen eingestuft. Ausnahmen sind Sigmaringen und der Neckar-Odenwald-Kreis. Das heißt, sie haben beispielsweise Zugang zu Ärzten oder Freizeiteinrichtungen und auch gute Internetversorgung. Laut einer Studie des Berlin-Instituts haben Menschen in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und im südlichen Hessen besonders gute Teilhabechancen. Im Osten bietet lediglich der berlinnahe Landkreis Dahme-Spreewald ähnlich gute Bedingungen. Unter die 60 abgehängten Regionen fallen laut der Studie überwiegend ländliche Kreise in Ostdeutschland. Vereinzelt sind auch Regionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland darunter. Eigene Wahrnehmung positiver als Realität Die Wahrnehmung der eigenen Situation sei dabei häufig besser, als die Realität, so die Studie. Besonders in Regionen, wo Menschen das Gefühl haben, es geht wieder aufwärts, wird die aktuelle Lage positiver eingeschätzt. So zum Beispiel in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Auch Leipzig oder Berlin stehen aufgrund der Teilhabe-Kriterien nicht gut da, dennoch ziehen Menschen dorthin. Forderung nach garantierter Grundversorgung Von der Politik fordern die Autoren der Studie das im Grundgesetz verankerte Ziel, bundesweit für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen, abzuschaffen. Denn letztlich sei nicht klar, was damit überhaupt gemeint ist. Stattdessen sollte die Regierung überall eine gleiche Grundversorgung garantieren. Außerdem sollten Städte und Kommunen Regionalbudgets bekommen und selbst entscheiden, was vor Ort wichtig ist. Acht Kriterien zugrunde gelegt Die nicht repräsentative Befragung wurde in 400 Städten und Kreisen in 15 Regionen durchgeführt. Dabei wurden acht Kriterien wie Lebenserwartung, Hartz-IV-Quoten, das verfügbare Einkommen sowie die Steuerkraft der Kommunen oder die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss ausgewertet. Außerdem flossen Internetkapazitäten, die Zahl junger Menschen, die abwandern, die Versorgung mit Lebensmitteln und der Zugang zu Ärzten oder Öffentlichem Nahverkehr mit ein. Neben der Befragung untersuchten die Autoren Statistiken von Bund und Ländern aus den Jahren 2013 bis 2017.